BM'den Kiev'e Yapılan Saldırıya Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rusya ordusunun Kiev ve çevresindeki yerleşim alanlarına düzenlediği büyük çaplı saldırının, uluslararası insani hukukun bir başka korkunç ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlk raporlara göre en az 9 kişi öldü, birkaç çocuk ve hamile bir kadın da dahil 70'ten fazla kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların evlere, iş yerlerine ve kamusal altyapıya büyük zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, acil durum ekipleri enkazın ortasında arama ve kurtarma operasyonlarına devam ettikçe can kaybının artmasının beklendiğine işaret edildi.

Sivillerin asla hedef olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden "anlamsız güç kullanımının" durdurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Schmale, sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Kiev'e saldırı

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilmişti.

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı belirtilmişti.