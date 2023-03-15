BM'den Kıbrıs sorunun çözümü için yeni bir adım

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Lefkoşa'da Kıbrıs'ın Rum ve Türk liderleri ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta on yıllardır devam eden krizin aşılması için yeni bir adım atıyor. Bu bağlamda Kıbrıs'a giden, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İlk olarak Kıbrıs'ın göreve geçen ay gelen yeni cumhurbaşkanı Hristodulidis ile, Lefkoşa'nın Rumların yönetiminde bulunan güneyinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşen DiCarlo, görüşme sonrasında, "Kıbrıs sorunu ile ilgili detaylı bir konuşmamız oldu. Burada sadece Genel Sekreter'in (Antonio Guterres), barışı destekleme yönündeki taahhüdünü yineleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Nikos Hristodulidis, daha önce yaptığı açıklamalarda, Avrupa Birliği'nin (AB) de müzakere masasında daha önemli bir rol ile oturması halinde, çerçevesi BM tarafından çizilmiş olan iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu destekleyebileceklerini ifade etmişti. Kıbrıs hükümetinin basın sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, BM Temsilcisi DiCarlo'nun, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde kararlı bir mesaj verdiğini dile getirerek, "Biz zaten müzakere masasında oturuyoruz ve Sayın Tatar'dan da, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyona ulaşabilmek adına, samimi bir istekle müzakere masasına gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik"

Kıbrıs'ın Rum yönetimi ile görüşmelerini "mükemmel" olarak nitelendiren Rosemary DiCarlo daha sonra Lefkoşa'nın kuzeyinde Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında da gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan DiCarlo, "Teknik komitelerin çalışması ve güçlendirilmesini ele aldık, Genel Sekreter'in Kıbrıs konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik taahhüt ve kararlılığını ilettim" ifadelerini kullanarak, Tatar ile "iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini" belirtti.

Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için duyduğu derin ve samimi üzüntülerini Tatar'a ilettiğini bildiren DiCarlo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs konusunda ilerleme kaydedilmesine yönelik taahhüt ve kararlılığını da Tatar'a ilettiğini ifade etti.

Tatar'dan "egemen eşitlik" ve "uluslararası tanınma" koşulu

Ersin Tatar da, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türk tarafının resmi müzakerelere geçebilmesi için egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs meselesinin aynı zamanda bölgesel bir mesele de olduğunu dile getiren Tatar, Doğu Akdeniz'de de istikrarın sürmesi, huzur ve barışın devamı için Türkiye'nin de garantör bir ülke olarak onayının önemli olduğunu, diğer yandan AB'nin Kıbrıs konusuna taraf olmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

AFP,DW / ET,BK