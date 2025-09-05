BM'den KDC'deki Çatışmalara İlişkin Şok Rapor: Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Belgelendi

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde süren çatışmalarda tarafların savaş ve insanlığa karşı suçları işlediğini belirtti.

BM İnsan Hakları Ofisi, KDC'de 2024 sonlarından bu yana hükümet ile ülkenin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubu arasında devam eden çatışmalara ilişkin yeni rapor yayımladı.

Ruanda ordusu tarafından desteklendiği öne sürülen M23'ün yanı sıra KDC ordusu ile orduya bağlı silahlı gruplar tarafından ağır insan hakları ihlalleri işlendiği raporda yer aldı.

Raporda, "Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerindeki çatışmanın tüm tarafları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil edebilecek ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri gerçekleştirdi. Bulgular, çatışmanın tüm tarafları tarafından işlenen ihlal ve suiistimallerin ciddiyetini ve yaygınlığını vurguluyor. Bunlara savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek eylemler de dahil." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle ocak sonlarında M23'ün Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'nın ele geçirilmesi, okullara ve hastanelere yönelik saldırılarında sivilleri yeterince korumadığı belirtilen paylaşımda, M23 üyelerinin sistematik olarak yaygın cinsel şiddet uyguladığı kaydedildi.

M23 tarafından yüzlerce çocuğun gözaltına alındığı, genç erkeklerin ise zorla askere alındığı aktarılan raporda, KDC ordusu ve ona bağlı silahlı gruplar tarafından işlenen ağır ihlallerin de belgelendiği belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Bu raporda anlatılan vahşetler korkunç." ifadesini kullandı.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen iktidardakilerin sivillerin acı çekmesine neden olduğunu vurgulayan Türk, bunun derin hayal kırıklığı oluşturduğunun altını çizdi.

Türk, "Tüm ihlal iddialarının derhal ve bağımsız şekilde soruşturulması zorunludur." açıklamasında bulundu.

KDC'deki çatışmalar

KDC hükümeti ile M23 isyancı grubu, Katar'ın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin uygulanmasına yönelik müzakere turu için 27 Ağustos'ta yeniden bir araya gelmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, KDC ile M23'ün temmuz ayında Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesine dair konuları ele aldığını açıklamıştı.

KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda'dan lojistik ve askeri destek aldığını öne sürerken, Ruanda bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana düzenledikleri saldırılar sonucu Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma çevresinde geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Güney Kivu'nun başkenti Bukavu ise hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.