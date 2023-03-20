BM'den İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich'in Filistin halkına yönelik sözlerine tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" içeren ifadelerine tepki gösterdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" içeren ifadelerine tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Smotrich'in ifadelerinin "yararsız" olduğunu söyledi.

Haq, "Filistin halkı açık ve şüphesiz bir şekilde mevcuttur. Hakları, BM tarafından korunmaktadır." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararlarında da Filistin halkına atıfta bulunulduğuna dikkati çeken Haq, "BM, Filistinlilerin, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana olacağı iki devletli çözüm hakkını aramalarını desteklemeye devam etmektedir." dedi.

Smotrich'ten tepki çeken sözler

Smotrich, Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski Başkanı Siyonist Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, yine tepki çekecek açıklamalarda bulunmuştu.

Smotrich, "Filistinliler diye bir şey yok çünkü Filistin halkı diye bir şey yok. Filistinliler kim? Ben Filistinliyim." ifadelerini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söylemişti. Bu sözleri, uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.