BM'den İsrail ve İran'a Azami Frenleme Çağrısı

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BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar için iki tarafı azami frenlemeye çağırdı. Rochdi, Suriye'nin istikrarsızlığının daha da artma riski bulunduğunu vurgulayarak, durumu kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışma için iki tarafa, kendilerini "azami frenleme" çağrısı yaptı, Orta Doğu'da tırmanışa geçen askeri çatışmayı kınadığını belirtti.

Rochdi, Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar için Genel Sekreter Antonio Guterres'in Orta Doğu'daki herhangi bir askeri tırmanışın kınanması gerektiği açıklamasını tekrarlayan Rochdi, İsrail ve İran'a azami frenleme göstermeleri çağrısı yaptı.

Rochdi, "Bu konseye, daha fazla tırmanışın sadece daha geniş bölge için değil, özellikle de kapasitesinin üstünde zor zamanlar yaşayan bir ülke olan Suriye için potansiyel sonuçları konusunda derin ve artan endişeleri iletmeliyim." dedi.

Suriye'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmadan kaynaklı başka bir istikrarsızlığa dayanamayacağını belirten Rochdi, "Bölgede daha fazla tırmanış riski varsayımsal değildir, bunlar acil ve ciddidir." uyarısında bulundu.

Rochdi, İsrail'in Suriye'nin içine yönelik devam eden saldırılarına da dikkati çekerek, "Bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

"İsrail, tüm Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştirmeye devam ediyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Konseyde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi.

Nebenzia, "İsrail'in askeri yanlış maceraları tüm Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştirmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve yeni gerginlik dalgasının sadece bölgeyi etkilemeyeceğine işaret eden Nebenzia, Suriye'deki yeni siyasi yapıyla birlikte uzun süredir insani ve ekonomik krizin yükünü taşıyan vatandaşlar için de riskler oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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