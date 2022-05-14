BM'den İsrail polisinin Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırısına tepki - Haberler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail askerlerinin görevi başında başından vurarak öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Doğu Kudüs'teki cenaze törenine İsrail polisinin saldırmasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında Bachelet, son haftalarda işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gerginliği üzüntüyle takip ettiğini vurguladı.

Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulunan Bachelet, "Uluslararası hukuk, ölüm veya sakatlamayla sonuçlanan her güç kullanımının acil, etraflı, şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını gerektirmektedir." açıklamasında bulundu.

Bachelet, Ebu Akile'nin cenaze törenine İsrail polisinin saldırmasını tiksindirici bulduğunu belirterek, "İsrail güvenlik güçlerinin görüntülere yansıyan şiddetinin gereksiz olduğu görülmüş olup acilen ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bu yıl içinde İsrail güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet nedeniyle 48 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bachelet, "İsrail güvenlik güçlerinin eylemleri karşısında uygun bir soruşturma sürecinin yürütülmesi gerektiğini çoğu kez söyledim. Dokunulmazlık kültürü artık son bulmalıdır." çağrısında bulundu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi dün Ebu Akile'nin cenazesinin hastaneden çıkarılmasını engellemiş ve cenaze törenine müdahale etmişti. Olaylarda cenazeye katılan en az 33 kişi yaralanmıştı.