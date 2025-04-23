BM'den İsrail'in Yardım Dağıtımı Açıklamasına Tepki

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de yardımların ordu ya da ABD'li şirketlerce dağıtılacağına işaret eden açıklamalarına ilişkin, Gazze ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde BM'nin insani yardım operasyonlarının sadece insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri uyarınca gerçekleşebileceğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrail Savunma Bakanı (Yisrael) Katz'ın güvenlik kabine toplantısında Gazze'de yardımların İsrail ordusu ya da ABD'li şirketler tarafından dağıtılacağını söylediğine ilişkin haberler bulunuyor. Bu, BM yardım operasyonlarını nasıl etkiler? İsrail ordusu ve ABD'nin Gazze'deki yıkımdaki rolü göz önünde bulundurulursa, genel olarak yardım dağıtımı nasıl etkilenir?" sorularını yanıtladı.

Kendisinin de kabine toplantısıyla ilgili çok sayıda "sızan bilgi" gördüğünü ancak bunları teyit etme imkanı olmadığını dile getiren Dujarric, "Ancak şunu söyleyebilirim ki Gazze ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde, BM'nin insani yardım operasyonları sadece insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri uyarınca gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Yetersiz beslenme vakaları hızla artıyor

Gazze genelinde gıda malzemelerinin "tehlikeli şekilde azaldığını" belirten Dujarric, yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını söyledi.

Dujarric, geçen hafta BM ortaklarından birinin Gazze'nin kuzeyinde 1300 çocuğa sağlık taraması yaptığını, 80 çocukta akut düzeyde yetersiz beslenme tespit edildiğini belirtti.

Bu sayının çocuklarda akut düzeyde yetersiz beslenmede önceki haftalara göre 2 kat artış olduğunu gösterdiğini dile getiren Dujarric, BM'nin depolarına ulaşımda da ciddi engellerle karşılaştığını ifade etti.

Gazze genelinde yaşam koşullarının "korkunç" olduğunu vurgulayan Dujarric, toplumun yüzde 75'nin lağım ve açık atığa maruz kaldığını, bunun çok ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Dujarric, "İnsani yardımların yeniden bölgeye ulaşmasını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını teminen nüfuzu bulunan üye devletlerin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.