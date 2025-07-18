BM'den İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarına Sert Tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını sert dille eleştirerek saldırılara derhal son verilmesini istedi.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki durumun karmaşık olduğu bir dönemde Süveyda, Dera ve Şam'a son dönemde çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti. Geng, İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal eden, Suriye'nin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü çiğneyen ve Suriye'nin barış, istikrar ve siyasi geçiş sürecine yeni zorluklar getiren bu eylemleri kayıtsız şartsız şekilde kınadıklarını söyledi.

Geng, BM Güvenlik Konseyi'nin perşembe günkü acil gündemle yapılan toplantısında, "İsrail'i Suriye'ye yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmaya ve mümkün olan en kısa sürede Suriye topraklarından çekilmeye çağırıyoruz" dedi.

Etnik gerilimler ve Süveyda'da yaşanan şiddet olaylarının, Suriye'deki mevcut durumun karmaşıklık ve kırılganlığını bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Geng, barış ve istikrara ulaşılmasının önünde hala büyük zorluklar olduğunu söyledi.

Güvenlik durumunun istikrara kavuşturulması ve sosyal düzenin mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu belirten Geng, Suriye geçici makamlarının ilgili taraflarla ateşkese vardığı yönündeki haberleri not ettiklerini söyledi. Geng, tüm tarafları ateşkes anlaşmasına riayet etmesine, sakin olup itidalli davranmaya, düşmanlıklara son vermeye ve durumun bir an önce yatıştırılmasına yardımcı olmaya çağırdı.

Uluslararası barış ve güvenlikten birincil derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, BM Antlaşması kapsamındaki sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmesinin önemini vurgulayan Geng, konseyin bu çerçevede çatışmaları bir an önce sona erdirmek, söz konusu bölgelerde barış ve istikrarı yeniden tesis etmek ve tüm Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için elindeki tüm araçları kullanması gerektiğini söyledi.

Geng, bu bağlamda yapıcı rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.