BM'den İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına her gün saldırmaya devam etmesine tepki göstererek, sivillerin zarar gördüğünü bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in Lübnan topraklarını hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, " İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına neredeyse her gün saldırıyor. Bu saldırılar, sivil ölümlerinin ve yaralanmaların artmasına neden oldu. Saldırılar ayıca sivillerin geçim kaynakları için hayati önem taşıyan altyapı, konut, çevre ve tarım bölgelerinin tahrip ve hasar görmesine sebep oldu." ifadeleri kullanıldı.

27 Kasım 2024'te varılan ateşkese karşın İsrail'in Lübnan'daki hava ve İHA saldırılarının siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkiden derin üzüntü duyulduğu bildirilen açıklamada, tüm taraflara, çatışmaları tamamen durdurma ve ateşkese tam olarak riayet etme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in tekrarlanan saldırıları ve Lübnan topraklarının kısmi işgalinin, okullar, sağlık merkezleri ve ibadethaneleri erişilemez hale getirdiği belirtilen açıklamada, bu durumun temel sivil yaşamı felce uğrattığı vurgulandı.

İsrail'in tutumunun BM'nin 1701 sayılı kararı uyarınca yürütülen silahsızlanma çabalarını baltaladığı ifade edilen açıklamada, sivil ölümlerinin kınandığı ve tüm ihlallerin derhal soruşturulması gerektiği kaydedildi.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bunu 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.