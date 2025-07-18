BM'den İsrail'in Kilise Saldırısına Soruşturma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Gazze'de aralarında çocuk ve engellilerin de bulunduğu yüzlerce Filistinliyi barındıran kiliseye düzenlediği saldırı konusunda "kapsamlı, şeffaf ve bağımsız" bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kiliseye saldırısının "özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana ibadet yerlerine ve diğer sivil alanlara yönelik bu tür saldırılar göz önüne alındığında, uluslararası insancıl hukukun olası ciddi ihlallerine ilişkin endişeleri artırdığını" söyledi.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca dine adanmış binalar ve tarihi anıtlar da dahil olmak üzere sivil alanlara zarar vermekten kaçınmak için özel dikkat gösterme yükümlülüğünün altını çizen Al-Kheetan, "Sivillerin ve sivil alanların kasıtlı olarak hedef alınması bir savaş suçu teşkil eder." dedi.

Al-Kheetan, İnsan Hakları Konseyi'nin olayın detaylarını incelemeye devam ettiğini belirterek, Kutsal Aile Kilisesi'ne göre, saldırı sırasında binada aralarında çocukların, engellilerin ve yaralıların da olduğu yaklaşık 600 yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğunu kaydetti.

Kiliseye yapılan saldırının, saldırıda ihtiyatlılık ilkesini açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Al-Kheetan, İsrail'in bu saldırısının ayrımcılık ve orantılılık ilkelerine uygunluk konusunda endişelere yol açtığına işaret etti.

İsrail ordusunun, dün Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 10 kişi yaralanmıştı. İsrail'in saldırısı tepki çekmişti.