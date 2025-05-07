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BM'den İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Sert Tepki

BM'den İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Sert Tepki
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planına dair endişelerini dile getirerek bunun masum sivillerin hayatını tehlikeye atacağını ve mevcut altyapının daha da tahrip olacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planına tepki göstererek " Gazze'ye yönelik saldırının genişletilmesi, kesinlikle daha fazla kitlesel yerinden edilmeye, masum sivilin ölümü ile yaralanmasına ve Gazze'nin kalan az sayıdaki altyapısının tahrip olmasına neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Türk, İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail'in Gazze nüfusunu Gazze Şeridi'nin güneyindeki küçük bir alana zorla nakletme planları ve Filistinlileri Gazze dışına sınır dışı etme tehditlerinin, İsrail'in eylemlerinin Gazze'deki Filistinlilere daha zor yaşam koşulları dayatmayı amaçladığı yönündeki endişeleri artırdığını belirtti.

Ekim 2023'ten bu yana tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil, kalıcı bir çözüme ulaşmak yerine askeri stratejileri iki katına çıkarmanın başarı getireceğine inanmak için hiçbir neden olmadığını ifade eden Türk, şunları kaydetti:

"Gazze'ye yönelik saldırının genişletilmesi, kesinlikle daha fazla kitlesel yerinden edilmeye, masum sivilin ölümü ile yaralanmasına ve Gazze'nin kalan az sayıdaki altyapısının tahrip olmasına neden olacaktır. Bu, temel ürünlerin girişine yaklaşık 9 haftadır uygulanan tam ablukanın neden olduğu sefaleti ve acıyı daha da artıracaktır."

Gazzelilerin, İsrail'in her yeri hedef alan acımasız saldırıları nedeniyle tüm yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığına işaret eden Türk, sivil halkın aç bırakılmasının "bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının" savaş suçu teşkil edeceğinin altını çizdi.

Türk, "Bu krize kalıcı bir çözüm, Uluslararası Adalet Divanının 2024 danışma görüşü ve geçici tedbirler hakkındaki emirleri dahil uluslararası hukuka tam olarak uyulmasından geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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