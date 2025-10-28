BM'den İsrail'in Gazze'ye Saldırı Talimatına Endişeli Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye tekrar şiddetli saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının "son derece endişe verici" olduğunu ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemediklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, " Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermesi" ile ilgili bir soruya Dujarric, bu haberlerin "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.

Dujarric, "( Gazze'de) durumun daha da kötüye gitmesini istemiyoruz. Ateşkese dahil olan tüm tarafların ateşkese uyması önemli ve sivillerin tekrar bombalanmasını istemiyoruz. (İnsani yardım) operasyonlarımızın tekrar sekteye uğramasını istemiyoruz." diye konuştu.

BM'nin Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi izlemedeki rolü ile ilgili bir soruya da Dujarric, "Ateşkesi destekliyoruz ancak bu ateşkeste arabulucu veya izleyici değiliz. BM olarak insani yardımlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği bildirilmişti.

Açıklamada, kararın "güvenlik istişareleri sonucu" alındığı ifade edilmişti.

İsrail yerel basını, açıklamanın yayımlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.