BM'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve topçu saldırılarının sürdüğünü belirterek, sivil halkın saldırılarla gelen yıkım ve kitlesel yerinden edilmenin yükünü taşımaya devam ettiği vurgulandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesinde hava ve topçu saldırılarının devam ettiğini aktaran Dujarric, bu saldırıların daha fazla sivil can kaybına, yaygın yerinden edilmelere ve kritik altyapının tahrip olmasına neden olduğunu kaydetti.

Dujarric, "Sivil halk, düşmanlıkların, yıkımın ve kitlesel yerinden edilmenin yükünü taşımaya devam ediyor, en büyük risk altında olanlar ise kadınlar ve kız çocukları." dedi.

Öte yandan Gazze'ye insani yardımların geçişinde de İsrail tarafından engellemelerin sürdüğüne dikkati çeken Dujarric, "BM ve İnsani yardım ortakları, Gazze içinde ihtiyaç duyulan ölçekte hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını engelleyen ciddi fiziksel ve bürokratik engellerle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Dujarric, karmaşık yetkilendirme ve denetim prosedürlerinin, sınır geçişlerindeki kısıtlamaların ve İsrail yetkililerinin önceden izin verilen kargoları öngörülemeyen şekilde reddetmesinin, insani yardım hareketleri ve yardım teslimatlarını geciktirmeye devam ettiğini vurguladı.

BM'nin dün İsrail ile koordine ettiği 20 insani yardım görevinden sadece 8'inin kolaylaştırıldığı detayını paylaşan Dujarric, "Ek geçiş noktalarının açılması ve Gazze'ye insani yardımların giriş ve çıkışına yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması gerekiyor." çağrısını tekrarladı.