BM'den İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Gazze kentini işgal planına ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek, Filistin topraklarının herhangi bir bölümünü ele geçirme girişimine kararlılıkla karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin- İsrail meselesi ile ilgili hafta sonu düzenlediği acil toplantıda, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini ele geçirme planını onaylamasını "ciddi endişe kaynağı" diye niteleyen Fu, İsrail'den bu tehlikeli kararından vazgeçmesini istedi.

Temsilci, "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kentin demografik ve toprak yapısını değiştirmeye yönelik her türlü girişim güçlü şekilde reddedilmeli ve bu tür girişimlere en güçlü şekilde karşı çıkılmalıdır" dedi.

Uzun süredir devam eden çatışmalara askeri yöntemlerle son verilemeyeceğini kaydeden Fu, hayatları kurtarmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek doğru yolunun acil ateşkes olduğunu söyledi. Fu, İsrail hükümetine uluslararası toplumun ve kendi halkının sesine kulak vermesi, gerginliği tırmandırmaya derhal son vermesi ve Gazze'deki askeri operasyonlarını sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Temsilci, "Taraflar üzerinde önemli düzeyde nüfuzu olan ülkeler adil ve sorumlu bir tutum sergilemeli ve ateşkesin sağlanması için somut adımlar atmalıdır" dedi.

Fu, İsrail'e işgalci güç olarak uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme, tüm sınır kapılarını açma, yardım erişimine getirilen kısıtlamaları kaldırma, Gazze'ye büyük ölçekli, hızlı ve güvenli şekilde insani yardım malzemesi girişini sağlama ve BM'nin insani ilkeler çerçevesinde yardım dağıtımına destek verme çağrısında da bulundu.

İki devletli çözümü, "Filistin sorununu çözmek ve Filistin ile İsrail arasında barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması için tek geçerli yol" olarak nitelendiren Fu, uluslararası topluma "iki devletli çözümün siyasi sürecini ilerletmek için çabaları iki katına çıkarma ve çözümün temelini sabote eden tek taraflı adımlara karşı ortaklaşa mücadele etme" çağrısı yaptı.

Fu, Çin'in Gazze'deki savaşı sona erdirmek, insani felaketi hafifletmek ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm bulmak için iki devletli çözümü uygulamak üzere dünya ülkeleri ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'yi ele geçirme planı, Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğu tarafından tepkiyle karşılanıp kınandı.