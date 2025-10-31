Haberler

BM'den İsrail'in Filistinli Mahkumları Ziyaret Yasağına Tepki

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararına sert bir dille tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararına tepki gösterdi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin "İsrail Savunma Bakanı Katz, ICRC'nin Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararını açıkladı. Bu konu hakkında bilginiz var mı ve bu karara tepkiniz nedir?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına saygı gösterilmesi ve bunların uygulanması çağrısında bulunduğuna işaret eden Al-Kheetan, UAD'nin, son danışma görüşünde, İsrail'in, ICRC'nin tutuklulara, istisnai durumlar haricinde kısıtlama olmaksızın erişmesine izin verme yükümlülüğünü yeniden teyit ettiğini belirtti.

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Ofisinin, "ailelerin, tutukluların akıbeti ve yeri konusunda ICRC ile koordinasyon dahil derhal bilgilendirilmeleri ve İsrail tarafından tutulan tüm tutuklulara ICRC'nin tam ve bağımsız erişimine izin verilmesinin sağlanması" yönündeki tavsiyelerini yineledi.

Katz, 29 Ekim'de İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkuma yönelik ziyaretlerin yasaklandığını açıklamıştı.

