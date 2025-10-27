BM'den İsrail'e Sert Tepki: UNIFIL Devriyesine İHA ile Saldırı Kabullenilemez!

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) devriyesine insansız hava aracıyla (İHA) bomba atmasının ve ardından tankla ateş açmasının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in güney Lübnan'da görev yapan UNIFIL devriyesine yönelik İHA ile bomba atması, tankla ateş açması nedeniyle "çok endişeli" olduklarını belirten Dujarric, "İsrail güçleri tarafından farklı şekillerde hedef alındığımızı hissetmemiz ilk kez olmuyor, lazerler veya uyarı atışları olsun, bu çok ama çok tehlikeli." dedi.

Dujarric, olayda ölen ve yaralanan olmadığını belirterek, "BM Barış güçlerinin emniyet ve güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü eylem kesinlikle kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

UNIFIL çalışanlarının olayı "şiddetle protesto etmek" için İsrail güçleriyle temas halinde olduğunu belirten Dujarric, gelecek günlerde de üst düzey görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait İHA'nın, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kefr Kila kasabası yakınlarında UNIFIL devriyesine yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtığı bildirilmişti.

Saldırının can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı kaydedilen açıklamada, barış gücü askerlerinin, İHA'yı etkisiz hale getirmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini aldığı aktarılmıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.