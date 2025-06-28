BM'den İsrail'e Sert Eleştiri: Saldırılar Münferit Değil

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını eleştirerek, bu saldırıların münferit olmadığını ve sistematik bir ayrımcılığın örneğini oluşturduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ölümcül saldırılarını eleştirerek bunların münferit olmadığını belirtti.

Al-Kheetan, İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da son dönemde artan saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

"Onlarca silahlı yerleşimci, 25 Haziran'da Ramallah ve Nablus'taki birkaç köyde koordineli saldırılar başlattı, Filistinlilerin araçlarını ve evlerini ateşe verdi, gerçek mühimmat attı." ifadesini kullanan Al-Kheetan, Ramallah yakınlarındaki köyde düzenlenen saldırı sırasında 3 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğünü, en az 6 kişinin silahla yaralandığını belirtti.

Al-Kheetan, İsrail ordusunun, Filistinlilerin, topraklarını gasbeden İsraillilere ve İsrail güvenlik güçlerine taş attığını ve gerçek silah kullandığını iddia ettiğini aktardı.

Ramallah'taki saldırıyı değerlendiren Al-Kheetan, şunları kaydetti:

"Bu, münferit bir olay değil. Bu durum, genellikle bu tür saldırılar sırasında olay yerinde bulunan ancak işgalci güç olarak, Filistin halkını koruma yükümlülüğüne rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan İsrail güvenlik güçlerinin ayrımcı hukuk uygulamalarına dair bir örüntüyü yansıtıyor. Ofisimizin buradaki can kayıplarını takip eden raporuna göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da ikisi çocuk 14 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, biri çocuk 7 Filistinli, İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü."

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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