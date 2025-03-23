İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu
İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

"İş adamlarından gelen paralar İmamoğlu'nun şirketlerine aktarıldı"
Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran 'Mansur Yavaş' protestosu

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına "Mansur Yavaş" protestosu damga vurdu

BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı: Çocuklar Açlıkla Yüz Yüze

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler'in UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engelleyerek daha fazla çocuğun aç kalmasına neden olduğunu açıkladı. Lazzarini, ablukanın kaldırılmasını ve yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye girmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engelleyerek daha fazla çocuğun aç uyumasına sebep olduğunu belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım girişini durdurmasının üzerinden 3 hafta geçtiğine işaret etti.

Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalabilmek için İsrail üzerinden yapılan ithalata bağımlı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, Gazzelilerin, savaşın ilk aşamasında dayatılandan daha uzun ve boğucu bir ablukayla karşı karşıya olduğunu, yiyecek, ilaç, su ve yakıta erişemediğini dile getirdi.

"Yardım girişi olmadan geçen her bir gün, daha fazla çocuğun aç uyuması, hastalıkların yayılması ve mahrumiyetin artması anlamına geliyor. Yiyeceksiz geçen her bir gün Gazze'yi ciddi bir açlık krizine sürüklüyor." ifadesini kullanan Lazzarini, İsrail'in Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırdığını kaydetti.

Lazzarini, ablukanın kaldırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ve ticari malzemelerin kesintisiz bir şekilde Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title