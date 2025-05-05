BM'den İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemeye yönelik "tam ablukası" 9. haftasına girerken Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin gittikçe derinleştiği bölgede sivillere gıda ulaştırılması için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA), İsrail'in sivilleri gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla saldırılarını sürdürdüğü bölgelere yönlendirme planına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in bu planının "temel insani ilkelere aykırı" olduğu belirtildi.

BM ekiplerinin Gazze'de gıda, su, sağlık, beslenme ve koruma gibi kritik malzeme ve hizmetlerin dağıtımını yapmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada "Abluka kaldırılır kaldırılmaz dağıtıma hazır önemli miktarda stokumuz var. Bunun gerçekleşmesi için dünya liderlerini nüfuzlarını kullanmaya çağırıyoruz. Şimdi tam zamanı." ifadelerine yer verildi.

"Küresel insani ilkelere uymayan hiçbir programa katılmayacağımızı açıkça belirtmişlerdir"

Açıklamada, İsrail'in planının sivillerin hayatını ve insani yardım çalışmalarını tehlikeye attığı, zorla yerinden edilmeyi de pekiştirdiği kaydedildi.

Sivilleri gıda yardımı alabilmeleri için çatışma bölgelerine yönlendirme girişiminin "Gazze'nin büyük bölümünün gıdasız kalmaya devam edeceği" anlamına geldiği uyarısında bulunulan açıklamada, bunun bir "baskı taktiği" olarak kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada "BM Genel Sekreteri ve Acil Yardım Koordinatörü, insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi küresel insani ilkelere uymayan hiçbir programa katılmayacağımızı açıkça belirtmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 4 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirmişti.