BM'den İsrail'e Gazze Ablukasını Kaldırma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'e, Gazze'ye 2 aydır uyguladığı "acımasız ablukayı kaldırma" çağrısında bulunarak, yardımın bir pazarlık konusu olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Fletcher, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişine izin vermediği Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrailli yetkililerin, 2 ay önce Gazze'ye tüm yardımları engelleme ve saldırıların mağduru olanları kurtarma çabalarını durdurma yönünde bilinçli bir karar aldığını hatırlatan Fletcher, bu politikanın "Hamas'a baskı yapmak" olduğunun açıkça ifade edildiğini bildirdi.

Fletcher, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunarak, "Ancak uluslararası hukuk nettir; işgalci güç olarak İsrail, insani yardıma izin vermeli. Yardım ve onun kurtardığı sivil hayatlar asla bir pazarlık konusu olmamalı. Yardımı engellemek sivilleri aç bırakır, onları temel tıbbi destekten mahrum bırakır. Sivilleri onur ve umuttan mahrum eder ve zalimce bir toplu cezaya çarptırır. Yardımı engellemek öldürür." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım hareketinin bağımsız ve tarafsız olduğunun altını çizen Fletcher, tüm sivillerin eşit derecede korunması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Fletcher, risklere rağmen, ellerinden geldiğince çok sayıda hayat kurtarmaya hazır olduklarını kaydederek, "İsrail yetkililerine ve onları ikna etmeye çalışanlara bu acımasız ablukayı kaldırmaları çağrısını yineliyoruz. İnsani yardım görevlilerinin hayat kurtarmasına izin verin. Korunmasız bırakılan sivillere, hiçbir özür yeterli olamaz. Ancak uluslararası toplumu bu adaletsizliği önlemek için harekete geçiremediğimiz için gerçekten üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 308 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 973 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldi.