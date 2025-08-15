BM'den İsrail'e E1 Bölgesi İçin Acil İnşaat Durdurma Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililere işgal altındaki Batı Şeria'nın E1 bölgesindeki yerleşim inşaatı planlarını derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Tutumumuz açık: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir" dedi.

Dujarric, "Yerleşimler işgali daha da pekiştiriyor, gerilimleri körüklüyor ve iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'nin yaşayabilirliğini sistematik olarak zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada E1 bölgesindeki inşaatın Batı Şeria'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıracağı ve bitişik, yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulma olasılığını ciddi şekilde zedeleyeceği vurgulandı.

Kudüs'ün doğusu ile Ma'ale Adumim yerleşim yeri arasında uzanan E1 bölgesi, söz konusu inşaatın Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın kuzeyinden fiilen ayıracağı gerekçesiyle tartışmalı kabul ediliyor. Bölgedeki inşaat planları, büyük ölçüde uluslararası tepkiler nedeniyle yıllardır dondurulmuş durumda.