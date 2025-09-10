BM'den İran ve UAEA Anlaşmasına Olumlu Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında varılan anlaşmayı "olumlu bir adım" olarak niteleyerek memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "İran İslam Cumhuriyeti ile UAEA arasında İran'a yönelik denetimlerin yeniden başlatılmasına ilişkin pratik usuller konusunda varılan anlaşmayı olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Anlaşmanın hızla yürürlüğe girmesini dört gözle beklediklerini belirten Dujarric, İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çerçeveye ulaşmada Tahran'ın UAEA ile tam işbirliğinin önemini vurguladı.

İran, İsrail ve ABD'nin haziran ayında ülkenin nükleer, askeri ve sivil tesislerine yönelik saldırıları sırasında UAEA'yı "taraflı" olmakla suçlayarak ilişkileri askıya aldığını açıklamıştı.

İki taraf arasında süren görüşmeler sonucu denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşma, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi tarafından duyurulmuştu.