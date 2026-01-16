BM: İran'a olası askeri saldırıları ima eden kamuoyu açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki durumu "değişken ve son derece endişe verici" olarak niteleyerek, İran'a olası askeri saldırıları ima eden kamuoyundaki açıklamaları endişeyle karşıladıklarını belirtti.

BM Siyasi ve Barış İnşası İşleri ve Barış Operasyonları Daireleri Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, "Ortadoğu'daki Durum" kapsamında İran'daki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İran'daki durumu "değişken ve son derece endişe verici" olarak niteleyen Pobee, "Bu bağlamda, İran'a olası askeri saldırıları ima eden çeşitli kamuoyu açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz." dedi.

Pobee, dış müdahale boyutunun İran'da zaten patlamaya hazır olan duruma istikrarsızlık kattığını vurgulayarak, daha fazla kötüleşmeyi önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm İranlıların şikayetlerini barışçıl ve korkusuz bir şekilde dile getirebilmeleri gerektiğine dair açıklamasını anımsatan Pobee, insan hakları gözlemcilerine göre, protestolarla bağlantılı olarak tutuklu sayısının 18 bini aştığının tahmin edildiğini belirtti.

Pobee, "BM bu rakamları doğrulayamasa da, yetkilileri tüm tutuklular için adil yargılama ve hukuki süreç haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.

İran'a protestolarla bağlantılı davalara ilişkin infazları durdurma çağrısı yapan Pobee, "Tüm ölümler derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. Herhangi bir ihlalden sorumlu olanlar, uluslararası norm ve standartlara uygun olarak hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Pobee, uluslararası ilişkilerde güç tehdidinin veya kullanımının yasaklanması da dahil olmak üzere, üye devletlerin anlaşmazlıkları BM Şartı ilkeleri çerçevesinde barışçıl yollarla çözme yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.