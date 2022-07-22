BM'den Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıya kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırı kınandı.

Sözcülük ofisinin BM'nin internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Genel Sekreter, dün Irak Kürdistan Bölgesi'nin Duhok Valiliğinin Zaho ilçesinde 8 sivilin öldüğü ve 23 kişinin de yaralandığı ölümcül topçu ateşini kınadı." ifadesi yer aldı.

Yazılı açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Genel Sekreter, saldırıyı çevreleyen koşulları belirlemek ve hesap verebilirliği sağlamak için olayla ilgili hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyor."

Guterres'in, saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine "en derin taziyelerini" ilettiği ve yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.