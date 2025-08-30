BM'den Gazze'ye Yardım Göndermeye Hazır Büyüklükte Destek Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Mısır ve Ürdün'deki depolarında 6 bin tır yardım gönderme hazırlığında olduklarını belirtti. UNRWA, İsrail'in yardımların Gazze'ye girişine koyduğu yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Mısır ve Ürdün'deki depolarının dolu ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin tır yardım göndermeye hazır" olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının UNRWA'ya ait insani yardımlarının Gazze'ye girişine koyduğu yasak kaldırılmalıdır. Kara yoluyla hayat kurtarıcı yardımların girişine izin verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın yardımların güvenli bir şekilde ve geniş çaplı dağıtımı için etkin bir sisteme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, Mısır ve Ürdün'deki depoların dolu ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin tır yardım yüklemeye hazır olduğu kaydedildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti.???????

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'ye Alman antrenör

Görüşmeler başladı! Fener'e bu kez Alman hoca getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.