BM'den Gazze'ye Yardım Göndermeye Hazır Büyüklükte Destek Açıklaması

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Mısır ve Ürdün'deki depolarının dolu ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin tır yardım göndermeye hazır" olduğunu bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının UNRWA'ya ait insani yardımlarının Gazze'ye girişine koyduğu yasak kaldırılmalıdır. Kara yoluyla hayat kurtarıcı yardımların girişine izin verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın yardımların güvenli bir şekilde ve geniş çaplı dağıtımı için etkin bir sisteme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, Mısır ve Ürdün'deki depoların dolu ve Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin tır yardım yüklemeye hazır olduğu kaydedildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçirilmişti.???????

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.