BM'den Gazze'ye İnsani Yardım Filosu'na Yönelik Saldırılara Sert Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının "inanılır gibi olmadığını" belirtti.

Sözcü Al-Kheetan, filoya, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Al-Kheetan, " Gazze'de açlık ve kıtlık çeken 100 binlerce kişiye yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlara yönelik saldırı ve tehditler inanılır gibi değil. Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na yönelik insansız hava araçları ve diğer araçlarla düzenlenen saldırı ve tacizler hakkında bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların durdurulması ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini kaydeden Al-Kheetan, İsrail'in işgalci güç olarak elindeki tüm imkanlarla Gazze halkına gıda ve tıbbi malzeme sağlaması veya hızla ve engelsiz bir şekilde ulaştırılacak tarafsız insani yardım programlarını kabul etmesi ve kolaylaştırması gerektiğine işaret etti.

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, İsrail'e, Gazze'ye uyguladığı ablukayı acilen kaldırma ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin verme çağrısı yaptığını aktardı.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın SAR sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.