BM'den Gazze'ye Dev Gıda Yardımı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu ve Sözcüsü Abeer Etefa, "11 Ekim'de ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye fırınları, beslenme programlarını ve genel gıda dağıtımlarını destekleyen 530'dan fazla yardım tırı gönderdik. Şimdiye kadar 6 bin 700 tonun üzerinde gıda ulaştırdık." dedi.

Etefa, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin sağlanmasının ardından özellikle hafta sonu Gazze'ye erişim ve yardımların ulaştırılması konusunda bazı gelişmeler yaşandığını belirten Etefa, "11 Ekim'de ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye fırınları, beslenme programlarını ve genel gıda dağıtımlarını destekleyen 530'dan fazla yardım tırı gönderdik. Şimdiye kadar 6 bin 700 tonun üzerinde gıda ulaştırdık." dedi.

Etefa, bu yardımların yaklaşık 500 bin kişiye 2 hafta kadar yetebileceğini kaydederek, "Günlük teslimatlar devam ediyor ve şu anda ortalama 750 ton civarında. Bu, ateşkes öncesine göre çok daha iyi ancak yine de tam erişimle her gün yaklaşık 2 bin ton olan hedefimizin oldukça altında." diye konuştu.

Gazze genelinde düzenli gıda dağıtım ağlarımızı 145 dağıtım noktasına genişletmeyi planladıklarının altını çizen Etefa, şu anda faaliyette olan dağıtım noktası sayısının 26'ya ulaştığının altını çizdi.

Etefa, koşullar elverdikçe daha fazlasının açılacağının altını çizerek, bu dağıtım noktalarının çoğunun Gazze'nin güneyinde olduğuna işaret etti.

Çok sayıda ihtiyaç sahibi kişinin bu dağıtım noktalara ulaşmaya çalıştığına dikkati çeken Etefa, 9 fırının hizmet vermesiyle günlük taze ekmek dağıtımına devam ettiklerini söyledi.

Etefa, "Ancak hala daha fazlasına ihtiyacımız var. Gazze genelinde 30 fırına ulaşmamız gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için büyük miktarda buğday ununa ihtiyacımız var. Gelecek 3 ay içinde 1,6 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca hamile ve emziren anneler için beslenme desteğini de artırıyoruz. Gazze'nin kuzeyine ulaşmamız çok önemli. Gazze kentinde bazı dağıtımlar yapmayı başardık ancak istediğimiz ölçekte değil." dedi.

Yardımların ulaştırılması için Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve Kissufim Sınır Kapısı'nı kullandıklarını söyleyen Etefa, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve bunu kullanmalarına ilişkin şu anda bir acil durum planlarının olmadığını vurguladı.

Etefa, "(Gazze'ye yardımlar) Tüm geçiş noktalarını kullanamazsanız, 2 bin tonluk bu hedefe ulaşmamız neredeyse imkansız. Elbette bunun için sahada çok fazla koordinasyon gerekiyor." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.