BM'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Özel Koordinatörü Ramiz Alakbarov, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesi için taraflara çağrıda bulundu. Alakbarov, ateşkese uyulması ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Gazze'de çatışmaların tekrar alevlenmesinin önlenmesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uyma ve ateşkesin bir sonraki aşaması için uzlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.

Alakbarov, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" konulu oturumunda konuştu.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesteki arabuluculuk çabaları için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür eden Alakbarov, anlaşmanın, daha iyi bir gelecek için umut vadettiğini ancak dinamiklerin hala son derece kırılgan olduğunu söyledi.

Alakbarov, "Önemli ama tehlikeli bir dönüm noktasındayız." diyerek, Gazze'de çatışmaların tekrar alevlenmesinin her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini belirtti ve "Tüm taraflar anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uymalı ve bir sonraki aşamayı uygulamak için anlaşmalara varılmalıdır." ifadesini kullandı.

BM ve ortaklarının Gazze'ye yönelik insani yardımları arttırdığını ancak mevcut akışın hala yeterli olmadığını dile getiren Alakbarov, "Gazze'de tanık olduğum yıkımın ve Filistinlilerin çektiği acıların boyutu sarsıcı. Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve en temel hizmetlere erişemiyor." dedi.

Alakbarov, uluslararası topluma BM'nin Gazze'deki yardım operasyonlarını desteklemeleri çağrısında bulunarak, Gazze'nin yeniden inşasının da kolektif bir çaba gerektireceğine ve Filistin liderliğinde yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

"Batı Şeria'daki endişe verici durumu da göz ardı etmemeliyiz"

"Gazze'de ateşkesi desteklemeye ve müdahalemizi artırmaya odaklanmışken, Batı Şeria'daki endişe verici durumu da göz ardı etmemeliyiz." diye devam eden Alakbarov, İsrail'in geniş çaplı saldırıları ve ablukaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da on binlerce Filistinlinin yerinden edildiğine ve evlerine dönmesine izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Alakbarov, özellikle zeytin hasadı devam ederken Filistinlilerin, topraklarını gasbeden İsraillilerin vahim şiddetine maruz kaldığına da dikkat çekerek, "(Bu) şiddet durdurulmalı ve failler hesap vermelidir." diye konuştu.

İsrail'in ayrıca Filistin ekonomisini etkileyecek şekilde, Filistinlilerin yaklaşık 3 milyar dolarlık vergi gelirini alıkoymaya devam ettiğinin altını çizen Alakbarov, bu durumun sürdürülemez bir mali durum yarattığını ve Filistin yönetiminin kamu çalışanlarının maaşlarını ödeme konusunda yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
