BM'den Gazze'deki Kıtlık Uyarısı: 'İsrail'in Ablukası Sonucu'

Birleşmiş Milletler, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in uyguladığı ablukanın neticesi olduğunu duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, insani yardımların ulaştırılabilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın sonucu olduğunu teyid etti.

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'de kıtlık ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'deki duruma ilişkin yapılan uyarıları hatırlatan Lazzarini, "Aylarca yapılan uyarılara kulak tıkandı. Şimdi Gazze şehrindeki kıtlık doğrulandı." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, "Bu, İsrail hükümeti tarafından tasarlanan ve insan eliyle uygulanan bir aç bırakmadır." değerlendirmesinde bulunurken, Gazze'de ilan edilen kıtlığın, İsrail'in gıda ve temel ihtiyaç maddelerine uyguladığı ablukanın doğrudan bir sonucu olduğunu teyid etti.

İsrail'in UNRWA dahil yardım kuruluşlarının Gazze'ye insani yardım ulaştırmasını engellediğine dikkati çeken Lazzarini, kıtlığın kontrol altına alınabilmesi için "ateşkes, insani kuruluşların görevlerini yapmasına izin verilmesi ve açlıktan ölen insanlara yardımların ulaştırılması" gerektiğini vurguladı.

Lazzarini, Gazze'deki kıtlığın engellenmesi için çağrıda bulunarak, "Siyasi irade zamanı!" ifadelerini kullandı.

Gazze'de kıtlık ilan edildi

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn da Gazze'de kıtlığa ilişkin "Bu, insan yapımı bir kriz ve tersine çevrilmeli. Harekete geçme zamanı şimdi, gecikmeden ve bahanelere başvurmadan." demişti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
