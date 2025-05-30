BM'den Gazze'deki İnsani Kriz Uyarısı: İhtiyaçlar Patladı

BM'den Gazze'deki İnsani Kriz Uyarısı: İhtiyaçlar Patladı
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Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaklaşık 80 gündür süren abluka ve İsrail saldırıları sonrası insani durumun en kötü seviyeye ulaştığını ve yardımların yetersiz kaldığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki insani felaketin savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en kötü durumda olduğu ve yaklaşık 80 günlük İsrail ablukasından sonra "ihtiyaçların patladığı" uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Filistin'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Gazze'de İsrail saldırılarının ve insani krizin devam ettiğini belirten Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki (OCHA) meslektaşlarımız, Gazze'deki felaket savaşın başladığı tarihten bu yana en kötü durumda olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Al-Awda Hastanesi'nin boşaltılmak zorunda kalındığını, Gazze Şeridi'nde zorla tahliyelerin devam ettiğini ve sadece son iki haftada yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 30'unu içeren yeni bir yerinden etme emri yayınladığına işaret eden Dujarric, ayrıca Gazzelilerin yiyecek aramak için de hareket ettiklerinin gözlemlendiğini kaydetti.

Dujarric, "BM ve insani ortaklarımız, sahadaki muazzam zorluklara ve Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen yardım miktarı ve türü üzerindeki felç edici kısıtlamalara rağmen ihtiyaç sahibi insanlara destek sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

80 günlük ablukanın ardından Gazze'de insani ihtiyaçlar patladı

İnsani yardım kurumlarının Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısını tekrarlayan Dujarric, "Gazze Şeridi'ne giden yardımların neredeyse tamamen abluka altına alındığı 80 günün ardından Gazze'de insani ihtiyaçlar patladı. Sahada koşullar daha da kötüleşirken ve kamu düzeni ile güvenliği bozulurken, içeri giren sınırlı miktardaki yardımlar, muhtaç 2,1 milyon insanı desteklemek için yeterli olmaktan çok uzak." dedi.

Sözcü Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yasa dışı yerleşimci şiddetinin artmaya devam ettiğine de vurgu yaparak, "Bu yıl şimdiye kadar yerleşimciler her ay yaklaşık 44 kişiye tekabül eden 220'den fazla Filistinliyi yaraladı. Bu, son 20 yılın en yüksek oranı." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde uyguladığı hareket kısıtlamalarına da işaret eden Dujarric, bu uygulamaların yaklaşık 90 bin Filistinlinin sağlık hizmetine, eğitime ve kendi geçim kaynaklarına erişimini engellemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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