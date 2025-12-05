Haberler

BM: Gazze'de güvensizlik, yardımları baltalamaya ve hayatları tehlikeye atmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki güvensizliğin insani yardımları engellemeye devam ettiğini ve sivillerin hayatlarını tehdit ettiğini açıkladı. BM, uluslararası insani hukuk gereği sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de "güvensizliğin" insani yardımları engellemeye ve hayatları tehlikeye atmaya devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) çalışanlarına işaret ederek, "OCHA, (Gazze'de) güvensizliğin yardım operasyonlarını baltalamaya ve hayatları tehlikeye atmaya devam ettiği konusunda uyarıyor." dedi.

Dujarric, uluslararası insani hukuk uyarınca sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması ve asla hedef haline getirilmemesi gerektiğini yineledi.

Bunlara ek olarak, 26 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında Gazze'deki nüfus hareketlerini izleyen BM ortaklarının, 20 bin 500'den fazla hareketlilik kaydettiği bilgisini veren Dujarric, bir önceki hafta da 17 binden fazla hareketlilik kaydedildiğine dikkati çekti.

Dujarric, geçen hafta sözde "sarı çizgi"yi işaretleyen sarı beton bloklardaki kaymalar nedeniyle yeni yerinden edilme dalgaları oluştuğunu belirterek, BM ve ortaklarının, yerinden edilmiş kişilerin barındığı yerlerin üçte birinden azını denetleyebildiğini söyledi.

Gazze'de erişim kısıtlamaları ve malzeme eksikliğine işaret eden Dujarric, "Bu alanlardaki bir milyondan fazla insan, atık su drenajı ve toplumsal yapıların inşası ve onarımı da dahil olmak üzere temel desteklerden mahrum." dedi.

Dujarric, Gazze'deki insani yardım misyonlarını koordine etmeyi sürdürdüklerini belirterek, 26 Kasım ile 9 Aralık arasında ortaklarıyla birlikte toplam 54 misyon için İsrailli yetkililerle temas ettiklerini, bunlardan 38'inin kolaylaştırıldığını, 7'sinin iptal edildiğini, 5'i engellenirken 4'ünün de tamamen reddedildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
