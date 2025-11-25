BM'den Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasının en önemli öncelik olduğunu söyledi.

Fu pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkesin ilk aşamasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışınsa hala uzak olduğunu ve sivillerin acı çekmeye devam ettiğini belirtti.

Ateşkese rağmen şiddetli çatışmaların sürmesinden derin endişe duyduklarını kaydeden Fu, İsrail'in anlaşmayı 400'den fazla kez ihlal etmesi sonucunda Gazze'de 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğinin bildirildiğini vurguladı.

Fu, "Ateşkes, tüm saldırıların tamamen durdurulması anlamına gelir ve tüm taraflarca iyi niyetle uygulanmalıdır. Sivil kayıplara neden olan hiçbir olay kabul edilemez ve tekrarlanan saldırılar Gazze'de yeni bir normal haline gelmemelidir. Başta İsrail olmak üzere ilgili tüm tarafları ateşkes anlaşmasına tam olarak uymaya ve gerçek anlamda kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

Gazze'deki insani durumun hala içler acısı olduğunu ve insani yardımların ulaştırılmasının önünde birçok engel bulunduğunu söyleyen Fu, "İsrail'e uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme, tüm geçiş noktalarını açma, insani yardımların ulaştırılmasının önündeki kısıtlamaları kaldırma ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını sürdürmesini sağlama çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Gazze'ye ilişkin gelecekteki tüm düzenlemelerin Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi ilkesine dayanması ve bu düzenlemeler sırasında Filistin halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Fu, uluslararası toplumun, iki devletli çözümün ilerletilmesine yönelik çabalarını artırması, bu çözümün temelini zayıflatan tek taraflı eylemlere karşı çıkması ve en kısa sürede bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve bu devletin BM'ye tam üyeliğini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmaya yönelik haklı davasını tutarlı ve kararlı bir şekilde desteklediklerini kaydeden Fu, Filistin meselesinin en kısa sürede, kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini de söyledi.