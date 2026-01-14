Haberler

BM'den, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşaması için taraflara taahhütlerini sürdürme çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasını duyurmasının ardından tüm taraflara anlaşma kapsamındaki taahhütlere uymaya devam etme çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü, insani yardımların ulaştırılmasında hala engellerin bulunduğunu vurguladı ve ciddi insani ihtiyaçların devam ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, bugün, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurması üzerine tüm taraflara anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaya devam etme çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD yönetiminin, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurması hakkındaki soruya Dujarric, "Açıklamayı birkaç dakika önce gördük. Yani tüm tarafları anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaya devam etmeye çağırıyoruz." yanıtını verdi.

Dujarric, bu bağlamda BM'nin Gazze'de çok ihtiyaç duyulan insani yardımları ulaştırmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bizden beklenen buydu ve sanırım sahadaki tüm meslektaşlarımız da bunu yaptı." dedi.

Bununla birlikte insani yardımların ulaştırılmasında hala birçok engel olduğunu vurgulayan Sözcü, Gazze'de insani ihtiyaçların hala çok büyük olduğunun altını çizdi.

Dujarric, BM insani yardım çalışanlarının, Gazze'de hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmaların arttığı konusunda uyardığını da aktararak, "Geçen hafta, ateşkesin yürürlüğe girmesinden (10 Ekim 2025) bu yana en yüksek sayıda can kaybıyla sonuçlanan 300'den fazla olay bildirildi." diye konuştu.

Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığı açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın 'kumar' suçlamasını kısmi kabul ediyorum

Müftüoğlu, Rabia Karaca'nın o suçlamasına yanıt verdi: Kabul ediyorum
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu

Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu