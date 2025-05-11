Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli

BM'den Gazze Ablukasına Dikkat Çekici Uyarı

BM'den Gazze Ablukasına Dikkat Çekici Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının Filistinli mültecilere ciddi zararlar verdiğini ve insani yardımların girişinin durmasının sonuçlarının ciddi olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uzun süreli ablukasının sayısız Filistinlinin yaşamında geri dönülemez zararlara yol açtığı uyarısında bulundu.

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 9 haftayı aşkın süredir Gazze'ye hiçbir insani ve tıbbi yardımın ya da ticari malın girişine izin vermediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ablukası ne kadar uzun sürerse, yaşanan zarar o kadar büyür ve onarılamaz hale gelir." ifadesi kullanıldı.

Binlerce yardım yüklü tırın Gazze'ye giriş için hazır beklediği, Gazze'deki UNRWA ekiplerinin de insani yardım operasyonlarını genişletmeye hazır olduğu vurgulandı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.