BM'den Etiyopya'daki Çatışma ve Kuraklıktan Etkilenen Halk İçin Acil Yardım Çağrısı

ADDİS ABABA, 4 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın kuraklık ve çatışmalardan etkilenen bölgelerinde artan insani felaketlere müdahale etmek için acil finansman çağrısında bulundu.

ADDİS ABABA, 4 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın kuraklık ve çatışmalardan etkilenen bölgelerinde artan insani felaketlere müdahale etmek için acil finansman çağrısında bulundu.

BM Ofisi, Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan Etiyopya ile ilgili son durum güncellemesinde, 2023 Etiyopya İnsani Yardım Müdahale Planı'na (HRP-2023) şu ana kadar tahmini 714 milyon ABD doları katkıda bulunulduğunu ve bunun plan gereksinimlerinin ancak yüzde 18'ine karşılık geldiğini kaydetti.

Doğu Afrika ülkesindeki insani ihtiyaçları arttırmaya devam eden çatışma, kuraklık ve sel gibi çoklu krizlerin etkisine dikkat çeken BM Ofisi, artan insani ihtiyaçların karşılanması için acil finansman çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bağışçıların desteğinin devam etmesi, insani yardım kuruluşlarının ülke genelinde çatışmalardan ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki savunmasız insanlara yardım ulaştırmayı sürdürmeleri ve bu yardımları artırmaları için acil ve kritik önem taşıyor" denildi.

BM Ofisi'nin verilerine göre, Etiyopya'nın çeşitli bölgelerinde 2,73 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve 1,88 milyon geri dönen kişi dahil olmak üzere 20,1 milyondan fazla insan gıda güvencesinden yoksun durumda.