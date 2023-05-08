BM'den Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüş kararına ilişkin açıklama Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesiyle ilgili, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, bölgede Suriye sorununa ilişkin artan angajmanın BM öncülüğünde 2254 sayılı karar uyarınca siyasi çözüme katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Haq, dün alınan Arap Birliği kararının farkında olduklarını belirtti.

Karar alan üye ülkeler ya da bölgesel gruplar adına konuşamayacaklarını kaydeden Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Suriye sorununun çözümünde bölge ülkelerinin kilit öneme sahip olduğunu düşündüğünü aktardı.

Haq, "Genel Sekreter bölgede Suriye sorununa ilişkin artan angajmanın BM öncülüğünde 2254 sayılı karar uyarınca siyasi çözüme katkı sağlamasını umuyor." diyerek, BM'nin siyasi çözüm için çabalarını sürdürmeye devam edeceğini, başka ülkelerin de bu sürece destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Arap Birliği, Esed rejiminin birliğe dönmesi kararını almıştı

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Esed rejiminin Birliğe dönmesi için davet edilmesinin yanı sıra Suriye meselesinin çözümünü takip etmesi için Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden oluşan bir takip komitesi kurulması yönünde karar alındığını aktarmıştı.

Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.