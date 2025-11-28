Haberler

BM'den Cenin'deki Filistinli İnfazına Sert Tepki

Birleşmiş Milletler, Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından teslim olan iki Filistinlinin infaz edilmesi olayına dehşetle tepki gösterdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bu tür eylemlerin cezasızlıkla sonuçlandığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak küstahça infaz etmesi karşısında dehşete kapıldıklarını kaydetti.

Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Dün İsrail askerlerinin Cenin'de iki Filistinliyi açıkça infaz ederek küstahça öldürmesi karşısında dehşete kapıldıklarını kaydeden Laurence, "Batı Şeria'da İsrail güvenlik güçleri ve (Filistin topraklarını gasp eden) yerleşimciler tarafından Filistinlilerin öldürülmesi, nadiren de olsa inceleme başlatılsa bile hesap sorulmadan (bu tür eylemler) artıyor. Dün bir televizyon kanalı tarafından kameraya alınan olayın ardından bir iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu." dedi.

Laurence, üst düzey bir İsrail hükümet yetkilisinin, İsrail güvenlik güçlerini sorumluluktan kurtarmaya yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, bu durumun, hükümetten tamamen bağımsız olmayan herhangi bir kurum tarafından yürütülecek herhangi bir inceleme veya soruşturmanın güvenilirliği konusunda ciddi endişeler uyandırdığının altını çizdi.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin 7 Ekim 2023-27 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail güçleri ve Filistinlilerin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 1030 Filistinliyi öldürdüğünü doğruladığını kaydeden Laurence, "Bu mağdurlar arasında 223 çocuk da vardı. İsrail güvenlik güçlerinin hukuka aykırı güç kullanımına ve giderek artan İsrail yerleşimci şiddetine karşı cezasızlık sona ermelidir." diye konuştu.

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Filistinlilere yönelik katliamların bağımsız, hızlı ve etkili şekilde soruşturulmasını ve ihlallerden sorumlu olanların tam olarak hesap vermesini talep ettiğini de söyledi.

İsrail ordusunun Cenin'de 2 Filistinliyi infaz etmesi

İsrail ordusunun Cenin kentinde bir evi kuşattığı ve evden ellerini yukarı kaldırarak çıkan 2 Filistinliyi, yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, görüntülerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) olduğunu ve naaşlarının da alıkonulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğrularken, açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı"nı ileri sürmüş, saldırının incelendiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
