BM'den Batı Şeria'daki Hak İhlalleri için Soruşturma Çağrısı

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Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan hak ihlallerine dair 'kapsamlı, bağımsız ve şeffaf' bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini bildirdi. BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'e derhal saldırılara son verme çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da tüm uluslararası hak ihlallerine ilişkin "kapsamlı, bağımsız ve şeffaf" soruşturma yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdığını belirten Dujarric, bunun işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin ölümüyle sonuçlandığını vurguladı.

Dujarric, "İsrail'e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki öldürme, taciz ve ev yıkımlarına derhal son vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"İşgalci güç" olarak İsrail'in, Batı Şeria'daki kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunu söyleyen Dujarric, "Gerçekleşen tüm öldürme vakaları ve uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair diğer tüm iddialar hakkında kapsamlı, bağımsız ve şeffaf soruşturmalar yürütülmelidir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu süreçte söz konusu baskın ve saldırılarda en az 999 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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