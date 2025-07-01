BM'den Azerbaycan ve Rusya Arasındaki Gerginliğe Dikkat

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Birleşmiş Milletler, Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerginliklerin hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesini istedi. BM Sözcüsü, iki ülke arasında yaşanan olaylar nedeniyle kaygı taşıdıklarını belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan ve Rusya arasındaki gerginliğin hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesini istediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycanlı kişilerin Rusya tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili BM Genel Sekreteri'nin bir kınaması olup olmayacağına ilişkin bir soruya Dujarric, "Azerbaycan ile Rusya Federasyonu arasında, özellikle sizin de değindiğiniz olay başta olmak üzere, çeşitli hadiseler nedeniyle yaşanan gerginliklerin çok iyi farkındayız." cevabını verdi.

Dujarric, tüm bu meselelerin, hukuk kuralları çerçevesinde ve gazetecilerin çalışma hakkına saygı gösterilerek çözülmesini içtenlikle umduklarını ifade etti.

Azerbaycan vatandaşlarının Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri tarafından, işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Başsavcılığı tarafından ceza soruşturması başlatılmıştı.

Diğer taraftan, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine Azerbaycan polisi tarafından operasyon düzenlenmiş, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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