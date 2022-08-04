BM'den Azerbaycan ile Ermenistan'a "diyalog" çağrısı - Haberler

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BM'den Azerbaycan ile Ermenistan'a "diyalog" çağrısı

BM'den Azerbaycan ile Ermenistan'a 'diyalog' çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sorunun "diyalog yoluyla çözülmesi" konusunda çağrıda bulundu.

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sorunun "diyalog yoluyla çözülmesi" konusunda çağrıda bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in iki tarafın sorunlarını çözmek için en doğru yolun diyalog olduğuna inandığını söyledi.

Dujarric, Genel Sekreter'in, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Karabağ bölgesi ve çevresindeki son gerginliği endişeyle takip ettiğini söyleyebileceğini dile getirdi.

Sözcü, "Genel Sekreter, iki tarafı itidalli olmaya ve aralarındaki çözülmemiş tüm sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ bölgesinde yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon başlatıldığını duyurmuş, Rus unsurlarının geçici kontrolü altındaki bölgelerde yasa dışı Ermeni güçlerinin terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycan ordusuna mensup bir askerin şehit olduğu belirtilmişti.

27 Eylül 2020'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırının ardından Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatmıştı.

44 gün süren şiddetli çatışmalardan sonra Rusya, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasına vardığını ve Bakü'nün işgal altındaki illerin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyurmuştu.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

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