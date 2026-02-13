Haberler

BM, Filistin Özel Raportörü Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, bazı Avrupa ülkelerinin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi ve BM yetkililerine artan taciz ve baskılara dair endişelerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, bazı Avrupa ülkelerinin açıklamalarının ardından BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyduklarını belirtti.

Gomez, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin İsrail'e yönelik açıklamalarından ötürü bazı Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmesine tepki gösteren Gomez, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak, 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla beni suçluyorlar." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı