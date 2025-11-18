Haberler

BM'den Almanya'nın Silah İhracatı Kararına Tepki

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını eleştirerek, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararına ilişkin, " Almanya, Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'na taraf devlet olarak silah ihracatlarının uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ciddi ihlallerini işlemek veya kolaylaştırmak için kullanılma potansiyelini değerlendirme konusunda ek yükümlülüklere sahip." ifadesini kullandı.

Al-Kheetan, AA muhabirinin, "Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirildi. İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları devam ederken bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Uluslararası insancıl hukukun, ateşkes sırasında olduğu kadar aktif çatışma sırasında da geçerli olduğunu belirten Al-Kheetan, insan haklarına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Üçüncü ülkelerin, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini ve buna bağlı olarak silah transferlerinin bu hukukun ihlaline yol açmamasını sağlama sorumluluğuna sahip olduğunu yineliyoruz. Almanya, Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'na taraf devlet olarak silah ihracatlarının uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ciddi ihlallerini işlemek veya kolaylaştırmak için kullanılma potansiyelini değerlendirme konusunda ek yükümlülüklere sahip." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Al-Kheetan, ülkeleri, silahların ne amaçla kullanılacağına şüphe duyulması halinde ihtiyati ve koruyucu yaklaşım benimsemeye ve belirli bir işlemden kaçınmaya teşvik ettiklerinin de altını çizdi.

Alman hükümeti, kararını dün açıklamıştı

Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirilmişti.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, dün Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, 8 Ağustos'ta İsrail'e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
