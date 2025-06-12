BM'den Albinizmli Bireyler İçin Ortak Eylem Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde albinizm hastalığına sahip bireylerin uğradığı şiddetin genel olarak toplumsal sessizlik ve kayıtsızlıkla karşılandığını belirterek, bu konuda yerel ve uluslararası düzeyde ortak eylem çağrısı yaptı.

AA muhabiri, BM'nin 2013'te albinizmli bireylerin uğradığı ayrımcılığı ve toplumsal şiddeti sonlandırmak, bu genetik rahatsızlığa dair dünya genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla 13 Haziran'ı "Dünya Albinizm Farkındalık Günü" ilan etmesi dolayısıyla hastalıkla ilgili veri ve bilgileri derledi.

Buna göre kalıtsal, nadir görülen ancak bulaşıcı olmayan bir rahatsızlık olan albinizm; saçta, deride ve gözlerde "melanin" pigmentinin eksikliğinden kaynaklanıyor.

Albinizm, hastalarda güneşe ve güçlü ışığa karşı hassasiyet oluşturduğu için bu durum, albinoların cilt kanserine yakalanma riskini artırıyor. Ayrıca albinolar görme kaybı da yaşayabiliyor.

Vücuda renk veren melanin pigmentinin eksikliğini gidermek için belli bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Melanin eksikliği, albinizmli bireyleri gelişen cilt kanserine karşı oldukça savunmasız bırakırken, bazı ülkelerde albinoların çoğu 30 ila 40 yaşlarında cilt kanserinden yaşamını yitiriyor.

Gerekli sağlık önlemlerini alabilen albinolarda cilt kanseri büyük ölçüde engellenebiliyor.

Bu yılın teması: "Cildimizi koruyun, hayatımızı koruyun"

Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü'nün bu yılki teması, "Haklarımızı talep ediyoruz: Cildimizi koruyun, hayatımızı koruyun" olarak belirlendi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, "toplumun beyazları" olarak da bilinen albinolu bireylere yönelik şiddet çoğunlukla toplumsal sessizlik ve kayıtsızlıkla karşılanıyor.

Bu suçlar, nadiren faillerinin soruşturulması veya kovuşturulması ile sonuçlanıyor.

"Albinolu kişilerin karşılaştığı devam eden zorluklar ve endişeleri ele almak için çok daha fazlası yapılmalı"

BM'nin albino bireylerin insan haklarında yararlanması konusundaki özel raportörü Muluka-Anne Miti-Drummond, ocakta yayımladığı raporunda, son 10 yılda dünya genelindeki albinolu kişilerin haklarının uygulanmasında kaydedilen ilerlemelere rağmen çeşitli zorlukların devam ettiğini bildirdi.

Miti-Drummond, "Albinolu kişilerin karşılaştığı devam eden zorlukları ve endişeleri ele almak için çok daha fazlası yapılmalı. Bunun için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ortak eylem, ülkeler ile devlet dışı kuruluşlar arasında işbirliği ve ortaklıklar gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelere, özellikle Afrika'daki albinizm sorunlarıyla ilgilenme çağrısında da bulunan Miti-Drummond, BM kuruluşlarını bu konuda aktif olmaya davet etti.

Miti-Drummond, ülkeler ve diğerler kuruluşlardan, uzmanlar tarafından albinizmle ilgili mevcut önerileri uygulamasını istedi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumunda albinizmle ilgili çalışmalar yürüten insan hakları savunucularının karşılaştıkları zorluklar ve çalışmalar gündeme gelirken toplumun "beyazları" olarak nitelendirilen albinizmli bireylerin korunması, onlara karşı işlenen suçların soruşturulması ve faillerin cezasız kalma döngüsünün sona erdirilmesi için önlemler alınması için çağrı yapılmıştı.

Bazı ülkelerde albino insanlar ayrımcılığa, yoksulluğa, damgalanmaya, şiddete ve hatta cinayetlere maruz kalabiliyor.

BM'ye göre Avrupa'da her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde bir çeşit albinizm bulunuyor

BM verilerine göre, Kuzey Amerika ve Avrupa'da her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde bir çeşit albinizm olduğu tahmin ediliyor.

Albinizm, Sahra Altı Afrika'da çok daha yaygın görülürken, burada her 5 bin kişiden birinde, Tanzanya'da ise 1400 kişiden birinde rastlanıyor.

Zimbabve ve Güney Afrika'daki belirli bazı etnik gruplarda da 1000 kişiden birinde albinizm hastalığı görülüyor.