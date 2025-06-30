BM'den Afgan Mültecilerin Geri Dönüşüne Dikkat: İstikrar Tehlikede

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İran'daki zorlu koşullar nedeniyle ülkelerine dönen Afganistanlı mültecilerin sayısındaki artışa dikkat çekerek büyük çaplı geri dönüşlerin, Afganistan'ın halihazırdaki kırılgan durumunu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

BM ajansının cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Afganistan hükümetinin 20 Mart 2025'te geri dönüş için son tarih belirlemesinden bu yana 640.000'den fazla Afgan mülteci İran'dan ülkelerine geri döndü.

UNHCR'nin Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, "Hızlı hareket etmeliyiz. Uluslararası topluma, sadece acil yardım değil, uzun vadeli destek için de acil yardım çağrısında bulunuyoruz. İstikrarsızlık ve yerinden edilme döngülerinin önlenmesi için sürdürülebilir yeniden entegrasyona yönelen finansman sağlanması temel önemde" dedi.

Açıklamada 2025 yılının başından bu yana kadar toplam 1,2 milyondan fazla Afganistanlının İran ve Pakistan'dan ülkeye geri döndüğü belirtildi.

Bölgedeki hükümetlere Afganistan'a dönüşün gönüllü, güvenli ve onurlu olması gerektiğini hatırlatan ajans, Afganistanlılara dönüş konusunda baskı veya zorlama yapmanın sürdürülebilir olmadığını ve bölgede ve ötesinde istikrarsızlaşmaya yol açabileceğini belirtti.

Çoğunluğu belgesiz göçmenlerden oluşan yaklaşık 7 milyon Afganistanlı mültecinin çoğu an itibarıyla komşu İran ve Pakistan'da bulunuyor.