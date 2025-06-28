BM'den Afgan Göçmen Uyarısı: Geri Dönüşler İstikrarsızlık Yaratabilir

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Birleşmiş Milletler, 1,2 milyon Afgan düzensiz göçmenin İran ve Pakistan tarafından geri gönderildiğini ve bu durumun Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının hakları endişe verici.

Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl en az 1,2 milyon Afgan düzensiz göçmenin İran ve Pakistan tarafından ülkelerine geri gönderildiğini ve bu durumun Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afgan göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yarısından fazlası İran'dan olmak üzere bu yıl 1,2 milyon Afgan mültecinin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

UNHCR Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, çok sayıda Afgan göçmenin yerinden edildiğine işaret ederek, bu denli büyük bir geri dönüşün Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Jamal, özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve istihdam gibi temel haklarının kısıtlanmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Afgan mülteci sorunu

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor.

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Ülkenin doğusundaki Afganistan sınırına 930 kilometre uzunluğunda duvar örmeye başlayan İran, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu konuda Ulusal Göç Kurumu kuracaklarını belirtmişti.

Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1 milyon 700 bini geçen düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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