BM'den ABD'nin Venezuela Kararına Tepki: Tek Taraflı Alınan Bir Karar

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles'u terör listesine eklemesi hakkında "tek taraflı alınan karar" diye niteleyerek, iki ülke arasındaki çatışmacı söylemi ciddi bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu uyuşturucu karteli yönettiği iddiasıyla yabancı terör listesine alması hakkında Dujarric, "ABD tarafından tek taraflı alınan bu kararda, bu etiketleme konusunda özel bir tutumumuz yok." dedi.

Dujarric, "Şunu söyleyebilirim ki, özellikle ABD ile Venezuela ve Güney Karayipler arasındaki genel durumu ve bölgesel huzursuzluğu artırma riski taşıyan giderek yükselen çatışmacı söylemi ciddi bir endişeyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Tüm üye devletlerin ve eylemlerinin BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymasının zorunlu olduğunu hatırlatan Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, üye devletleri diyalog fırsatları yaratmaya ve sorunlara barışçıl bir yol bulma çabalarına katılmaya çağırdığını belirtti.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.