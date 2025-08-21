BM'den ABD'nin UCM Yargıçlarına Yaptırımlarına Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 2 yargıç ve 2 savcı yardımcısını daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesini kınadı.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, UCM yargıçlarına yönelik uyguladığı ek yaptırımları kınayan Türk, bu adımın, uluslararası toplumu onları korumak için önlemler almaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Türk, "ABD'nin, uluslararası kurumlara ve personeline yönelik misillemelerinin acımasızca yoğunlaşması durdurulmalı. Uluslararası hukuk standartlarına uygun olarak görevlerini yerine getiren yargıç ve savcılara ulusal, bölgesel veya uluslararası düzeyde yaptırım uygulanması, hukukun üstünlüğüne bir saldırıdır ve adaleti zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıç ve savcıların yanı sıra BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Türk, ülkeleri ve diğer ilgili kuruluşları bu yaptırımları önlemeye ile bu kişileri korumaya davet etti.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin ardından gündeme gelmiş ve şubatta başsavcı Kerim Han, haziranda da 4 yargıç yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.