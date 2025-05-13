BM'den ABD-Çin Ticaret Görüşmelerine Olumlu Yorum

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin memnuniyetle karşılandığını ve diyalog sürecinin küresel ekonomi açısından "olumlu" bir işaret olduğunu belirtti.

Guterres'in açıklamalarını aktaran sözcü Stephane Dujarric, pazartesi günkü basın toplantısında "Her zaman söylediğimiz üzere, ticaret savaşında gerilimin artmasına değil, diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.

Dujarric, iki büyük ekonomi arasında yeniden başlayan görüşmelere atfen, "Açıkçası iyi bir başlangıç" diye konuştu.

Guterres'in ticaret savaşının kimseye fayda sağlamadığı yönündeki duruşunu yeniden hatırlatan Dujarric, "Genel Sekreter'in ticaret savaşlarının kazananı olmaz şeklindeki sözlerinin son derece net olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çin ile ABD, geçtiğimiz hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen üst düzey ekonomik ve ticari ilişkiler toplantısında birçok kilit konuda uzlaşıya varmıştı.