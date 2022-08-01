BM'deki Arap ülkelerinden İsrail'in nükleer antlaşmalara dahil edilmesi çağrısı - Haberler

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BM'deki Arap ülkelerinden İsrail'in nükleer antlaşmalara dahil edilmesi çağrısı

BM'deki Arap ülkelerinden İsrail'in nükleer antlaşmalara dahil edilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkeler, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na dahil edilmesi çağrısında bulundu.

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkeler, İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Arap Grubu olarak bilinen devletler, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın gözden geçirilmesine yönelik 10. konferansta İsrail'in nükleer silah durumunu tartışmaya açtı.

Arap Grubu adına konuşan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşmasına taraf devletler, anlaşmanın evrenselliğini sağlamak için çaba göstermeli ve anlaşmaya taraf olmayan devletlere nükleer teknolojinin transferini yasaklamalı." dedi.

Safadi, "Başta İsrail olmak üzere bu anlaşmaya taraf olmayan devletlerle her türlü teknik iş birliği, nükleer olmayan bir devlet olarak katılana ve tüm nükleer tesisleri kapsamlı güvenlik sistemine tabi olana kadar durdurulmalıdır." çağrısında bulundu.

İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nı imzalamadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçilerinin nükleer tesislerinde bulunmasına izin vermediğini vurgulayan Safadi, Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arınmış bir bölge olması için uluslararası kuralların katı bir şekilde uygulanması gerektiğini kaydetti.

AA / Islam Doğru - Güncel

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