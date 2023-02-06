BM'de Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Körösi, 193 üyeli Genel Kurulda oturum öncesinde üye devletleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti. Bunun üzerine Genel Kurul üyeleri, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kaynak: AA / Güncel Birleşmiş Milletler Türkiye Suriye Güncel Haberler

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